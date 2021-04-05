«Краснодар» проиграл «Арсеналу» (0:1) в первом матче Гончаренко. У «быков» 7 поражений в 9 играх второй части сезона

В 25-м туре РПЛ «Краснодар» потерпел поражение от «Арсенала» (0:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Южане проводили первую игру после отставки тренера Мурада Мусаева и назначения Виктора Гончаренко. Всего же у «быков» 7 поражений, 1 ничья и 1 победа в 9 официальных матчах второй части сезона. Команда занимает 10-е место в чемпионате с 34 очками.
«Арсенал» благодаря победе над «Краснодаром» поднялся на 13-е место в таблице, набрав 20 очков, и на 3 балла оторвался от идущей в зоне прямого вылета «Уфы».
- Дата проведения
- 11 апреля, 14.00, «Арсенал»
- Гол:
- 1:0 – 62 Чаушич.
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Арсенал Тула –
Шамов, Беляев, Григалава, Бауэр, Бурлак, Костадинов, Кангва (Кангва, 83), Пантелеев (Ткачев, 56), Чаушич, Хлусевич, Луценко.
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Краснодар –
Сафонов, Панталеао, Мартынович, Чернов, Стоцкий (Смольников, 54), Ионов (Сулейманов, 78), Газинский (Ольссон, 78), Вильена, Кабелла, Вандерсон (Марков, 86), Берг (Ари, 78).