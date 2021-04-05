«Краснодар» проиграл «Арсеналу» (0:1) в первом матче Гончаренко. У «быков» 7 поражений в 9 играх второй части сезона

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Арсенал Тула Виктор Гончаренко Краснодар Футбол

В 25-м туре РПЛ «Краснодар» потерпел поражение от «Арсенала» (0:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Южане проводили первую игру после отставки тренера Мурада Мусаева и назначения Виктора Гончаренко. Всего же у «быков» 7 поражений, 1 ничья и 1 победа в 9 официальных матчах второй части сезона. Команда занимает 10-е место в чемпионате с 34 очками.

«Арсенал» благодаря победе над «Краснодаром» поднялся на 13-е место в таблице, набрав 20 очков, и на 3 балла оторвался от идущей в зоне прямого вылета «Уфы».

Арсенал Тула – Краснодар 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
11 апреля, 14.00, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 62 Чаушич.
Арсенал ТулаШамов, Беляев, Григалава, Бауэр, Бурлак, Костадинов, Кангва (Кангва, 83), Пантелеев (Ткачев, 56), Чаушич, Хлусевич, Луценко.
КраснодарСафонов, Панталеао, Мартынович, Чернов, Стоцкий (Смольников, 54), Ионов (Сулейманов, 78), Газинский (Ольссон, 78), Вильена, Кабелла, Вандерсон (Марков, 86), Берг (Ари, 78).
Предупреждения:
Берг (8), Кабелла (53), Беляев (58), Вильена (66), Вандерсон (73).

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