«Краснодар» проиграл «Арсеналу» (0:1) в первом матче Гончаренко. У «быков» 7 поражений в 9 играх второй части сезона

В 25-м туре РПЛ потерпел поражение от (0:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Южане проводили первую игру после отставки тренера Мурада Мусаева и назначения Виктора Гончаренко. Всего же у «быков» 7 поражений, 1 ничья и 1 победа в 9 официальных матчах второй части сезона. Команда занимает 10-е место в чемпионате с 34 очками.

«Арсенал» благодаря победе над «Краснодаром» поднялся на 13-е место в таблице, набрав 20 очков, и на 3 балла оторвался от идущей в зоне прямого вылета «Уфы».

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