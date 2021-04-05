Смолов забил «Спартаку» со штрафного. У Федора 5 голов в 5 играх в 2021-м

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Футбол

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил в дерби «Спартаку» в 25-м туре РПЛ (2:0, перерыв).

31-летний форвард забил прямым ударом со штрафного в добавленное к первому тайму время.

Штрафной «Локомотив» получил после фола последней надежды со стороны защитника Айртона, который получил красную карточку.

Смолов забил 5 голов в 5 матчах в 2021 году. До этого он не забивал на протяжении 7 матчей – с сентября 2020-го.

Сегодня Смолов также отдал голевой пас на Франсуа Камано. Статистику Федора смотрите здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также игру можно посмотреть в прямом эфире.

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