Смолов забил «Спартаку» со штрафного. У Федора 5 голов в 5 играх в 2021-м

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил в дерби «Спартаку» в 25-м туре РПЛ (2:0, перерыв).
31-летний форвард забил прямым ударом со штрафного в добавленное к первому тайму время.
Штрафной «Локомотив» получил после фола последней надежды со стороны защитника Айртона, который получил красную карточку.
Смолов забил 5 голов в 5 матчах в 2021 году. До этого он не забивал на протяжении 7 матчей – с сентября 2020-го.
Сегодня Смолов также отдал голевой пас на Франсуа Камано. Статистику Федора смотрите здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также игру можно посмотреть в прямом эфире.