Смолов забил «Спартаку» со штрафного. У Федора 5 голов в 5 играх в 2021-м

Нападающий «Локомотива» забил в дерби в 25-м туре (2:0, перерыв).

31-летний форвард забил прямым ударом со штрафного в добавленное к первому тайму время.

Штрафной получил после фола последней надежды со стороны защитника Айртона, который получил красную карточку.

Смолов забил 5 голов в 5 матчах в 2021 году. До этого он не забивал на протяжении 7 матчей – с сентября 2020-го.

Сегодня Смолов также отдал голевой пас на Франсуа Камано. Статистику Федора смотрите здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также игру можно посмотреть в прямом эфире.