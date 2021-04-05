«Спартак» подаст апелляцию на судейство Левникова. Мяч попадал в руки игрокам «Локо» в штрафной

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия судьи Кирилл Левников Пабло Насименто Спорт-Экспресс Александр Сильянов Антон Фетисов Футбол

«Спартак» оспорит решения судьи Кирилла Левникова в матче с «Локомотивом» (0:2), сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

«На две руки во втором тайме точно будем подавать», – ответил Фетисов на вопрос о том, будет ли клуб подавать апелляцию на судейские решения.

Во втором тайме мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Пабло в штрафной. Левников после консультации с ВАР принял решение не назначать 11-метровый удар.

В концовке встречи мяча рукой в своей штрафной коснулся защитник железнодорожников Александр Сильянов.

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