Ковальчук забил впервые за 12 игр. У него 1+1 в 5-м матче с «Ак Барсом»

победил (3:2, ОТ) в 5-м матче финала Восточной конференции в плей-офф .

На 59:02 счет сравнял форвард омской команды , получив передачу от нападающего .

Это первый гол Ковальчука за последние 12 матчей. В последний раз до этого он отличался 8 марта против «Автомобилиста» (4:3 ОТ).

Также 37-летний хоккеист поучаствовал в первой голевой атаке своей команды и сделал пас защитнику Семену Чистякову на 15-й минуте.

В последний раз Ковальчук набирал очки по системе «гол+пас» 28 марта в 6-м матче с «Магниткой» (5:1) – тогда он сделал голевую передачу.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.