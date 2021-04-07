Ковальчук забил впервые за 12 игр. У него 1+1 в 5-м матче с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс Авангард Илья Ковальчук КХЛ Кубок Гагарина Денис Зернов Семен Чистяков Хоккей

«Авангард» победил «Ак Барс» (3:2, ОТ) в 5-м матче финала Восточной конференции в плей-офф КХЛ.

На 59:02 счет сравнял форвард омской команды Илья Ковальчук, получив передачу от нападающего Дениса Зернова.

Это первый гол Ковальчука за последние 12 матчей. В последний раз до этого он отличался 8 марта против «Автомобилиста» (4:3 ОТ).

Также 37-летний хоккеист поучаствовал в первой голевой атаке своей команды и сделал пас защитнику Семену Чистякову на 15-й минуте.

В последний раз Ковальчук набирал очки по системе «гол+пас» 28 марта в 6-м матче с «Магниткой» (5:1) – тогда он сделал голевую передачу.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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