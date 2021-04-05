Модрич – Пике после класико: «Ждешь судью, чтобы жаловаться, да?»

Полузащитник пообщался с защитником «Барселоны» после матча 30-го тура .

Мадридский клуб выиграл 2:1, а Модрич пересекся с Пике после финального свистка.

– Ждешь судью, чтобы пожаловаться, да? – спросил Модрич.

– Он добавил [всего] четыре минуты, – ответил Пике.

– А сколько вы хотели? – сказал хорват.

После матча Пике, который всю игру провел в запасе, вышел на поле и выразил недовольство в разговоре с арбитром Хесусом Хилем Мансано.

«Реал» обыграл «Барсу» в класико: сделал результат за полчаса, пока соперник был трусливым