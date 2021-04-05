Модрич – Пике после класико: «Ждешь судью, чтобы жаловаться, да?»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пообщался с защитником «Барселоны» Жераром Пике после матча 30-го тура Ла Лиги.
Мадридский клуб выиграл 2:1, а Модрич пересекся с Пике после финального свистка.
– Ждешь судью, чтобы пожаловаться, да? – спросил Модрич.
– Он добавил [всего] четыре минуты, – ответил Пике.
– А сколько вы хотели? – сказал хорват.
После матча Пике, который всю игру провел в запасе, вышел на поле и выразил недовольство в разговоре с арбитром Хесусом Хилем Мансано.
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