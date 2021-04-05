Тедеско о ВАР: «Вы видели хоть одно решение в пользу «Спартака»? Нет? Я тоже не могу вспомнить»

Главный тренер выразил свое отношение к ВАР после матча с (0:2).

– Не думали сыграть вторым номером? Ведь «Локо» в этом году только побеждает и играл дома.

– Мы сами выиграли несколько матчей подряд, играя первым номером и владея мячом. Считаю, мы и сегодня контролировали весь матч.

– Как вам судейство?

– Ха-ха... Очень сложно говорить о судействе.

– А как вы относитесь к системе ВАР?

– Вы видели хоть одно решение в нашу пользу? Нет? Я тоже не могу вспомнить. ВАР может быть полезным инструментом, если им правильно пользоваться. В еврокубках российские команды могли это видеть.

Но мы проиграли не из-за судьи и не из-за ВАР. Виноваты сами, потому что могли забить семь или восемь голов. Нам нужно сконцентрироваться на том, что мы сами можем изменить.

– Айртон мог избежать удаления, если бы попытался сыграть в мяч. Может, он не разобрался в ситуации?

– Нужно еще раз посмотреть этот момент. Я не могу сказать, что мы проиграли из-за . Мы все проиграли.

Лукас неплохо сыграл в первом тайме, а ошибся он, конечно, не специально. Теперь ему и нескольким другим ребятам придется пропустить матч из-за дисквалификации. Посмотрим, кто их заменит, – сказал Тедеско.

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