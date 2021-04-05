Левников удалил Айртона за фол последней надежды на Жемалетдинове. Это первая красная бразильца в «Спартаке»

Теги Спартак Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия судьи Кирилл Левников Рифат Жемалетдинов Айртон Футбол

Защитник «Спартака» Айртон получил прямую красную карточку в матче РПЛ с «Локомотивом» (0:2, перерыв).

В конце первого тайма бразилец не дал хавбеку железнодорожников Рифату Жемалетдинову выйти один на один, сбив его у линии штрафной, за что судья Кирилл Левников удалил игрока красно-белых.

Это первое удаление Айртона за время игры в «Спартаке».

Со штрафного, назначенного за этот фол, забил форвард Федор Смолов.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также игру можно посмотреть в прямом эфире.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»

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