Левников удалил Айртона за фол последней надежды на Жемалетдинове. Это первая красная бразильца в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Айртон получил прямую красную карточку в матче с (0:2, перерыв).

В конце первого тайма бразилец не дал хавбеку железнодорожников Рифату Жемалетдинову выйти один на один, сбив его у линии штрафной, за что судья Кирилл Левников удалил игрока красно-белых.

Это первое удаление за время игры в .

Со штрафного, назначенного за этот фол, забил форвард .

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также игру можно посмотреть в прямом эфире.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»