Чемпионат Испании. «Реал» против «Барселоны»

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30-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Уэской» и «Эльче» (3:1). 

В субботу, 10 апреля, состоится класико – «Реал» примет «Барселону»

В воскресенье, 11 апреля, «Валенсия» примет «Реал Сосьедад», «Сельта» – «Севилью», а «Атлетико» сыграет с «Бетисом» на выезде. 

Чемпионат Испании

30-й тур

Хетафе – Кадис
Дата проведения
10 апреля, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Алавес
Дата проведения
10 апреля, 17.15, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Леванте
Дата проведения
10 апреля, 19.30, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Барселона
Дата проведения
10 апреля, 22.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вильярреал – Осасуна
Дата проведения
11 апреля, 15.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Реал Сосьедад
Дата проведения
11 апреля, 17.15, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Гранада
Дата проведения
11 апреля, 19.30, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Атлетико
Дата проведения
11 апреля, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Севилья
Дата проведения
12 апреля, 22.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Уэска – Эльче 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
9 апреля, 22.00, «Эль Алькорас»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Рафа Мир, 1:1 – 4, автогол Вавро, 2:1 – 30 Сандро Рамирес, 3:1 – 88, пенальти Рафа Мир.
УэскаФернандес, Галан, Вавро (Микель Рико, 65), Пулидо, Педро Лопес, Москера (Сиовас, 65), Сеоане, Феррейро (Думбия, 80), Инсуа, Рафа Мир, Сандро Рамирес (Серхио Гомес, 58).
ЭльчеБадия, Верду, Барраган (Паласиос, 46), Кальво, Мохика, Фидель (Ригони, 70), Марконе, Моренте (Каррильо, 64; Нино, 76), Гути, Милья (Хосан, 64), Бойе.
Предупреждения:
Фидель (52), Серхио Гомес (60), Феррейро (71), Верду (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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