Чемпионат Испании. «Реал» против «Барселоны»

30-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Уэской» и «Эльче» (3:1).
В субботу, 10 апреля, состоится класико – «Реал» примет «Барселону».
В воскресенье, 11 апреля, «Валенсия» примет «Реал Сосьедад», «Сельта» – «Севилью», а «Атлетико» сыграет с «Бетисом» на выезде.
30-й тур
- Дата проведения
- 10 апреля, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 10 апреля, 17.15, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 10 апреля, 19.30, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 10 апреля, 22.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Дата проведения
- 11 апреля, 15.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 11 апреля, 17.15, «Месталья»
- Дата проведения
- 11 апреля, 19.30, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 11 апреля, 22.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 12 апреля, 22.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.00, «Эль Алькорас»
- Голы:
- 1:0 – 3 Рафа Мир, 1:1 – 4, автогол Вавро, 2:1 – 30 Сандро Рамирес, 3:1 – 88, пенальти Рафа Мир.
-
Уэска –
Фернандес, Галан, Вавро (Микель Рико, 65), Пулидо, Педро Лопес, Москера (Сиовас, 65), Сеоане, Феррейро (Думбия, 80), Инсуа, Рафа Мир, Сандро Рамирес (Серхио Гомес, 58).
-
Эльче –
Бадия, Верду, Барраган (Паласиос, 46), Кальво, Мохика, Фидель (Ригони, 70), Марконе, Моренте (Каррильо, 64; Нино, 76), Гути, Милья (Хосан, 64), Бойе.
- Предупреждения:
- Фидель (52), Серхио Гомес (60), Феррейро (71), Верду (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.