Чемпионат Испании. «Реал» против «Барселоны»

30-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Уэской» и «Эльче» (3:1).

В субботу, 10 апреля, состоится класико – «Реал» примет «Барселону».

В воскресенье, 11 апреля, примет , – «Севилью», а сыграет с на выезде.

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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