Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Лидс», «Ливерпуль» против «Астон Виллы», «Челси» в гостях у «Пэлас»

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31-й тур АПЛ открылся матчем между «Фулхэмом» и «Вулверхэмптоном» (0:1). 

В субботу, 10 апреля, «Манчестер Сити» играет с «Лидсом», «Ливерпуль» принимает «Астон Виллу», а «Челси» проводит гостевой матч с «Кристал Пэлас». 

В воскресенье, 11 апреля, «Лестер» сыграет с «Вест Хэмом» в гостях, «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед»

В понедельник, 12 апреля, тур завершится матчем между «Брайтоном» и «Эвертоном». 

Чемпионат Англии

31-й тур

Манчестер Сити – Лидс 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
10 апреля, 14.30, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер СитиЭдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Аке, Зинченко, Ферран Торрес, Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Менди, Габриэл Жезус.
ЛидсМелье, Купер, Эйлинг, Льоренте, Даллас, Алиоски, Филлипс, Элдер Кошта, Рафинья, Бэмфорд, Робертс.

 

Ливерпуль – Астон Вилла
Дата проведения
10 апреля, 17.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Челси
Дата проведения
10 апреля, 19.30, «Селхерст Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бернли – Ньюкасл
Дата проведения
11 апреля, 14.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Лестер
Дата проведения
11 апреля, 16.05, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
11 апреля, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Арсенал
Дата проведения
11 апреля, 21.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Саутгемптон
Дата проведения
12 апреля, 20.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Эвертон
Дата проведения
12 апреля, 22.15, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Фулхэм – Вулверхэмптон 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
9 апреля, 22.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 90 Траоре.
ФулхэмАреоля, Робинсон, Андерсен, Конголо, Тете, Лофтус-Чик (Замбо-Ангисса, 63), Рид (Маджа, 74), Декордова-Рид, Лемина, Айна (Кавалейру, 84), Митрович.
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Семеду, Аит-Нури, Коуди, Саисс, Дендонкер, Рубен Невеш, Траоре, Поденсе (Гиббс-Уайт, 74), Нету (Моутинью, 32), Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 78).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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