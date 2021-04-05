Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Лидс», «Ливерпуль» против «Астон Виллы», «Челси» в гостях у «Пэлас»

31-й тур АПЛ открылся матчем между «Фулхэмом» и «Вулверхэмптоном» (0:1).
В субботу, 10 апреля, «Манчестер Сити» играет с «Лидсом», «Ливерпуль» принимает «Астон Виллу», а «Челси» проводит гостевой матч с «Кристал Пэлас».
В воскресенье, 11 апреля, «Лестер» сыграет с «Вест Хэмом» в гостях, «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед».
В понедельник, 12 апреля, тур завершится матчем между «Брайтоном» и «Эвертоном».
31-й тур
- Дата проведения
- 10 апреля, 14.30, «Этихад Стэдиум»
-
Манчестер Сити –
Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Аке, Зинченко, Ферран Торрес, Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Менди, Габриэл Жезус.
- Дата проведения
- 10 апреля, 17.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 10 апреля, 19.30, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 11 апреля, 14.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 11 апреля, 16.05, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 11 апреля, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 11 апреля, 21.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 12 апреля, 20.00, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 12 апреля, 22.15, «Фалмер»
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Гол:
- 0:1 – 90 Траоре.
-
Фулхэм –
Ареоля, Робинсон, Андерсен, Конголо, Тете, Лофтус-Чик (Замбо-Ангисса, 63), Рид (Маджа, 74), Декордова-Рид, Лемина, Айна (Кавалейру, 84), Митрович.
-
Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Семеду, Аит-Нури, Коуди, Саисс, Дендонкер, Рубен Невеш, Траоре, Поденсе (Гиббс-Уайт, 74), Нету (Моутинью, 32), Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 78).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.