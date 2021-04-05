Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Лидс», «Ливерпуль» против «Астон Виллы», «Челси» в гостях у «Пэлас»

31-й тур АПЛ открылся матчем между «Фулхэмом» и «Вулверхэмптоном» (0:1).

В субботу, 10 апреля, играет с «Лидсом», принимает «Астон Виллу», а проводит гостевой матч с «Кристал Пэлас».

В воскресенье, 11 апреля, «Лестер» сыграет с «Вест Хэмом» в гостях, примет .

В понедельник, 12 апреля, тур завершится матчем между «Брайтоном» и «Эвертоном».

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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