Черчесов о падениях Соболева: «Игрок большой, всем бросается в глаза. Уже подсказывали ему, еще переговорим»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о нападающем Александре Соболеве, который получил приглашение в национальную команду на мартовские матчи отбора ЧМ-2022.

«Кто знает, что было бы, если бы он тогда не получил травму у нас и его бы не прооперировали. Так получилось, что мы подтолкнули его к операции, хоть этого и не хотели.

Мы никогда не никому не вредим. Та ситуация удивила, хотя все знали, о чем идет речь. Мы стараемся никому не навредить. Для этого футболисты и играют, чтобы конкурировать.

Критика Романцева, что он часто падает? Иногда это маленькие футбольные хитрости. Если бы он был маленьким игроком, это было бы не так заметно, а тут игрок большой, всем бросается в глаза.

Мы это видим, мы ему уже про это подсказывали. Еще переговорим», – сказал Черчесов.

Олег Романцев: «Соболев при любом соприкосновении норовит упасть. Ему надо побольше смотреть игры Холанда»

Александр Соболев: «Все падают, когда понимают, что партнеры отдохнут, есть элемент хитрости. С «Динамо» крепче стоял на ногах»