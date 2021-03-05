Егор Титов: «Дзюба забил и показал, что он лидер «Зенита». Здорово, что в атаке сборной наметилась конкуренция»

Бывший хавбек «Спартака» Егор Титов высказался о линии атаки сборной России.
– Способен ли Соболев выиграть конкуренцию у Дзюбы и стать основным форвардом национальной команды?
– Рано или поздно это случится. Но давайте не списывать Дзюбу со счетов. Дай бог, чтобы Артем играл долго.
Он забил [«Ахмату»] и показал, что он лидер «Зенита». Это был настоящий Дзюба.
Здорово, что в сборной в линии атаки наметилась такая конкуренция. Два однотипных форварда. Возможно, против Мальты, не самого сильного соперника, можно выпустить Соболева.
Хорошо, что у тренеров появился выбор впереди. Мы как болельщики должны только радоваться тому, что у нас подрастает такой игрок.
– Новый Дзюба?
– Не второй Дзюба, а Соболев. Именно Соболев, – заявил Титов.
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