Егор Титов: «Дзюба забил и показал, что он лидер «Зенита». Здорово, что в атаке сборной наметилась конкуренция»

Бывший хавбек высказался о линии атаки сборной России.

– Способен ли Соболев выиграть конкуренцию у Дзюбы и стать основным форвардом национальной команды?

– Рано или поздно это случится. Но давайте не списывать Дзюбу со счетов. Дай бог, чтобы Артем играл долго.

Он забил [«Ахмату»] и показал, что он лидер . Это был настоящий Дзюба.

Здорово, что в сборной в линии атаки наметилась такая конкуренция. Два однотипных форварда. Возможно, против Мальты, не самого сильного соперника, можно выпустить Соболева.

Хорошо, что у тренеров появился выбор впереди. Мы как болельщики должны только радоваться тому, что у нас подрастает такой игрок.

– Новый Дзюба?

– Не второй Дзюба, а Соболев. Именно Соболев, – заявил Титов.

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