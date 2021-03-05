Олег Романцев: «Соболев при любом соприкосновении норовит упасть. Ему надо побольше смотреть игры Холанда» 

Бывший тренер после победы над «Динамо» (2:1) в матче 22-го тура поделился мнением об игре форварда .

– Гол+пас на счету Соболева, который выиграл много борьбы. Можно ли в вертикальном футболе считать его системообразующим игроком?

– Слово «системообразующий» никак ему не подходит, на ногах плохо стоит. При любом соприкосновении он норовит упасть. Ему надо побольше смотреть игры Холанда. Тогда, наверное, он будет другим Соболевым.

Талантливый парень, с данными, с техникой, он и вверху борется, но всегда ищет какой-то незначительный контакт, чтобы упасть – мне такие футболисты не нравятся.

– Вы имеете в виду те эпизоды, когда его толкнут в плечо, а он хватается за голову?

– Я имею в виду те эпизоды, о которых вы говорите. Стоять надо, как Холанд – от него отскакивают все защитники, а не он от них, мощный парень. Если Соболев это поймет, то будет очень нарядный футболист, – сказал Романцев.

Соболев перевернул матч с «Динамо»: выкатил на Мозеса, а потом забил пенальти (за руку после рикошета – назначили верно)