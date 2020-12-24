Широков продал бутсы, в которых избил судью, за 100 тысяч рублей. Деньги отдадут детскому дому

Экс-игрок сборной России Роман Широков продал бутсы, в которых избил арбитра , сообщил адвокат Широкова Вадим Лялин.

«Детский дом №1 города Костромы получил 100 тысяч рублей за «реализованные» спортивные кроссовки.

Также подготовили к отправке еще от Романа Широкова 15 штук спортивных костюмов для подростков и детей, футбольную майку с подписями всей команды», – сказал Лялин.

Юрист сообщил, что покупатель бутс хочет отправить их в музей детского дома.

Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ. Он должен возместить избитому судье 100 тысяч за моральный вред.