Широков продал бутсы, в которых избил судью, за 100 тысяч рублей. Деньги отдадут детскому дому

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Экс-игрок сборной России Роман Широков продал бутсы, в которых избил арбитра Никиту Данченкова, сообщил адвокат Широкова Вадим Лялин.

«Детский дом №1 города Костромы получил 100 тысяч рублей за «реализованные» спортивные кроссовки.

Также подготовили к отправке еще от Романа Широкова 15 штук спортивных костюмов для подростков и детей, футбольную майку с подписями всей команды», – сказал Лялин.

Юрист сообщил, что покупатель бутс хочет отправить их в музей детского дома.

Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ. Он должен возместить избитому судье 100 тысяч за моральный вред.

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