Роман Широков: «Данченков отсудил неправильно тот эпизод. Не разобрался»

Экс-полузащитник сборной России высказался касательно уровня судьи , которого он избил время матча любительских команд.

Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ. Он возместит избитому судье 100 тысяч за моральный вред.

«Я не могу назвать Данченкова неквалифицированным специалистом. Все же квалификацию дает РФС.

Тот момент он отсудил неправильно, о чем говорили даже люди, принимавшие участие в матче. В том эпизоде он не разобрался», – сказал Широков.

Широков избил судью на любительском турнире: пообещал, что ##### [вдарит] за красную карточку – и ##### [вдарил]