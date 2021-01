Моуринью – Бэйлу на тренировке: «Хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?»

Главный тренер эмоционально обратился к полузащитнику «шпор» на одной из тренировок команды.

«Ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?» – сказал португалец по ходу занятия, и его слова попали в эфир клубного телевидения.

Права на Бэйла принадлежат . «Тоттенхэм» арендовал его на этот сезон.

Валлиец провел 4 матча в и забил один гол в нынешнем розыгрыше турнира. С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

If you listen closely you can hear Mourinho say: “You want to stay here? Or go to Real Madrid and play no football.” pic.twitter.com/jjbPeDxG0p