Моуринью – Бэйлу на тренировке: «Хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью эмоционально обратился к полузащитнику «шпор» Гарету Бэйлу на одной из тренировок команды.
«Ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?» – сказал португалец по ходу занятия, и его слова попали в эфир клубного телевидения.
Права на Бэйла принадлежат «Реалу». «Тоттенхэм» арендовал его на этот сезон.
Валлиец провел 4 матча в АПЛ и забил один гол в нынешнем розыгрыше турнира. С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
If you listen closely you can hear Mourinho say: “You want to stay here? Or go to Real Madrid and play no football.” pic.twitter.com/jjbPeDxG0p— ً (@Asensii20) January 15, 2021