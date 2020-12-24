Моуринью – Бэйлу на тренировке: «Хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью эмоционально обратился к полузащитнику «шпор» Гарету Бэйлу на одной из тренировок команды.

«Ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?» – сказал португалец по ходу занятия, и его слова попали в эфир клубного телевидения.

Права на Бэйла принадлежат «Реалу». «Тоттенхэм» арендовал его на этот сезон.

Валлиец провел 4 матча в АПЛ и забил один гол в нынешнем розыгрыше турнира. С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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