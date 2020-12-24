«США – главный нарушитель прав и свобод. Против Кадырова развернута война». Министр печати Чечни о блокировке канала «Ахмата» в ютубе

Ахмед Дудаев, министр печати и информации Чечни и личный помощник главы региона , прокомментировал блокировку YouTube-каналов футбольного «Ахмата» и организации по проведению боев смешанного стиля Absolute Championship Akhmat (ACA).

«Штаты нанесли очередной удар по свободе слова.

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Американская корпорация , владеющая видеохостингом , заблокировала YouTube-каналы российской лиги смешанных единоборств АСА и футбольного клуба «Ахмат».

Эти действия демонстрируют явное нарушение прав всех получателей информации, любителей футбола, смешанных единоборств. А ведь это сотни тысяч людей – только на один YouTube-канал АСА было подписано более полумиллиона человек.

Удивляет абсурдность этих решений, наблюдается явная информационная блокада. Принцип «Спорт вне политики» уже давно не принимается в расчет, попраны все морально-этические нормы.

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О свободе слова теперь речь вообще не идет, Штаты давно перешагнули за эту линию. Развернута гибридно-информационная война против региона, против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Социальные сети полностью дискредитировали свое название – ничего «социального» там уже не прослеживается. Они перестали быть социальными платформами и превратились в инструменты политических войн.

Уже не первый год мы видим, что со стороны самой «демократической» страны, именующей себя «колыбелью демократии», жестко и грубо нарушаются права получателей информации. США в современном мире являются главным нарушителем прав и свобод, ни о какой демократии речь не идет», – написал Дудаев.

Канал «Ахмата» на ютубе забанили. Похоже, из-за санкций США (до этого в инстаграме блокировали Кадырова)