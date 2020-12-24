«Спартак» объявил о переходе Хендрикса. Хавбек подписал долгосрочный контракт

«Спартак» объявил о переходе полузащитника из ПСВ.

Футболист подписал долгосрочный контракт с московским клубом. «Спартак» не назвал точных сроков соглашения.

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист в ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборе в Дубае.

Ранее появилась информация о том, что срок контракта хавбека с красно-белыми составит 3,5 года. Также стало известно, что «Спартак» заплатит за Хендрикса 500 тысяч евро, а его зарплата в московском клубе составит около 1,2 млн евро в год.

Хендрикс играл за ПСВ с 2013 года. Он забил 8 голов, отдал 17 голевых передач, получил 27 желтых и 2 красных карточки в 239 матчах за клуб. Его статистику смотрите здесь.

Фото: сайт «Спартака»

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