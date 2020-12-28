Министр спорта РФ: «К «Катюше» отношусь с большим уважением. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал вариант с заменой гимна России на соревнованиях на песню «Катюша».

Российский гимн в ближайшие два года будет запрещен на крупных международных турнирах.

«К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной.

Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», – сказал Матыцин.

Похоже, «Катюша» заменит наш гимн в спорте. Песню написали еще до войны, а теперь ее поет весь мир