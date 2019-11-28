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    НБА. 42 очка Дюрэнта и трипл-дабл Хардена помогли «Бруклину» обыграть «Орландо», «Сан-Антонио» победил «Хьюстон» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Детройт Хьюстон Мемфис Майами Бруклин Орландо Филадельфия Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Баскетбол

    В субботу, 16 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

    42 очка Кевина Дюрэнта и трипл-дабл Джеймса Хардена помогли «Бруклину» обыграть «Орландо» (122:115).

    «Сан-Антонио» взял у «Хьюстона» реванш за недавнее поражение (103:91).

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Сан-Антонио – Хьюстон 103:91 (21:30, 29:23, 25:19, 28:19)
    Дата проведения
    17 января, 01.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча
    Сан-Антонио
    Дерозан (24 + 7 подборов), Мюррей (18 + 10 подборов), Джонсон (11 + 7 подборов), Уокер (8), Олдридж (4) – старт; Пелтль (13 + 11 подборов), Миллс (11), Васселл (9 + 7 подборов), Гэй (5 + 8 подборов).
    Хьюстон
    Джонс (24 + 6 потерь), Вуд (24 + 18 подборов), Маклемор (21), Тэйт (7), Такер (4 + 9 подборов) – старт; Нваба (7), Мартин (2), Куруц (2).

    Бруклин – Орландо 122:115 (29:26, 23:24, 32:33, 38:32)
    Дата проведения
    17 января, 02.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча
    Бруклин
    Дюрэнт (42 + 6 потерь), Харден (32 + 12 подборов + 14 передач + 9 потерь), Харрис (17), Грин (10), Джордан (2) – старт; Браун (7), Шэмет (5), Перри (4), Луваву-Кабарро (3).
    Орландо
    Вучевич (34 + 10 подборов + 7 передач + 5 перехватов), Энтони (16 + 8 передач), Гордон (11 + 6 передач), Бэйкон (10), Эннис (2) – старт; Росс (23), Кларк (10), Берч (9), Боун (0).

    Торонто – Шарлотт 116:113 (31:27, 35:37, 22:23, 28:26)
    Дата проведения
    17 января, 03.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча
    Торонто
    Лаури (19 + 6 передач), Ануноби (18), Ванвлит (15 + 7 подборов + 10 передач), Сиакам (9), Бэйнс (0) – старт; Пауэлл (24), Буше (20 + 9 подборов), Джонсон (6), Флинн (5), Ватанабе (0).
    Шарлотт
    Хэйворд (25), Розир (24 + 9 подборов), Грэм (20 + 7 передач), Вашингтон (14 + 12 подборов), Бийомбо (6 + 11 подборов) – старт; Болл (11), Бриджес (10), Монк (2), Калеб Мартин (1).

    Майами – Детройт 97:120 (4 четверть)
    Дата проведения
    17 января, 04.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча
    Майами
    Адебайо (28 + 7 подборов + 6 передач), Робинсон (22), Окпала (16), Винсент (4), Олиник (3) – старт; Драгич (12 + 9 передач + 5 потерь), Нанн (7 + 5 потерь), Ачиува (5), Игудала (0), Силва (0), Струс (0).
    Детройт
    Грант (24 + 9 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Гриффин (15 + 7 подборов + 8 передач), Эллингтон (9), Пламли (9), Райт (8 + 10 передач) – старт; Роуз (23), Стюарт (10 + 10 подборов), Джош Джексон (8), Думбуя (6), Бей (5), Михайлюк (3), Сирвидис (0), Ли (0).

    Мемфис – Филадельфия 106:104 (25:26, 35:28, 28:22, 18:28)
    Дата проведения
    17 января, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча
    Мемфис
    Морэнт (17 + 6 передач), Брукс (11), Кларк (11 + 11 подборов), Андерсон (11), Валанчюнас (9 + 7 подборов) – старт; Тиллман (15), Аллен (12 + 7 подборов), Бэйн (10), Джонс (6), Мелтон (4).
    Филадельфия
    Харрис (21 + 5 потерь), Макси (12), Симмонс (11 + 16 подборов + 9 передач + 7 потерь), Ховард (8 + 18 подборов), Грин (8) – старт; Милтон (28 + 5 потерь), Тайбулл (8), Джо (6), Брэдли (2).

    Портленд – Атланта 29:28 (1 четверть)
    Дата проведения
    17 января, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча
    Портленд
    Макколлум (13), Лиллард (6), Кантер (6), Джонс (2), Ковингтон (0) – старт; Энтони (2).
    Атланта
    Капела (11), Янг (6), Хертер (5), Хантер (4), Коллинз (2) – старт; Гудвин (0), Хилл (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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