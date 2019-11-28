НБА. 42 очка Дюрэнта и трипл-дабл Хардена помогли «Бруклину» обыграть «Орландо», «Сан-Антонио» победил «Хьюстон» и другие матчи

В субботу, 16 января, в рамках регулярного чемпионата пройдут шесть матчей.

42 очка Кевина Дюрэнта и трипл-дабл Джеймса Хардена помогли «Бруклину» обыграть «Орландо» (122:115).

взял у реванш за недавнее поражение (103:91).

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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