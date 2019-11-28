НБА. 42 очка Дюрэнта и трипл-дабл Хардена помогли «Бруклину» обыграть «Орландо», «Сан-Антонио» победил «Хьюстон» и другие матчи

В субботу, 16 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
42 очка Кевина Дюрэнта и трипл-дабл Джеймса Хардена помогли «Бруклину» обыграть «Орландо» (122:115).
«Сан-Антонио» взял у «Хьюстона» реванш за недавнее поражение (103:91).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 января, 01.00, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Дерозан (24 + 7 подборов), Мюррей (18 + 10 подборов), Джонсон (11 + 7 подборов), Уокер (8), Олдридж (4) – старт; Пелтль (13 + 11 подборов), Миллс (11), Васселл (9 + 7 подборов), Гэй (5 + 8 подборов).
- Дата проведения
- 17 января, 02.00, «Barclays Center»
- Бруклин
- Дюрэнт (42 + 6 потерь), Харден (32 + 12 подборов + 14 передач + 9 потерь), Харрис (17), Грин (10), Джордан (2) – старт; Браун (7), Шэмет (5), Перри (4), Луваву-Кабарро (3).
- Дата проведения
- 17 января, 03.30, «Amalie Arena»
- Торонто
- Лаури (19 + 6 передач), Ануноби (18), Ванвлит (15 + 7 подборов + 10 передач), Сиакам (9), Бэйнс (0) – старт; Пауэлл (24), Буше (20 + 9 подборов), Джонсон (6), Флинн (5), Ватанабе (0).
- Дата проведения
- 17 января, 04.00, «American Airlines Arena»
- Майами
- Адебайо (28 + 7 подборов + 6 передач), Робинсон (22), Окпала (16), Винсент (4), Олиник (3) – старт; Драгич (12 + 9 передач + 5 потерь), Нанн (7 + 5 потерь), Ачиува (5), Игудала (0), Силва (0), Струс (0).
- Дата проведения
- 17 января, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Морэнт (17 + 6 передач), Брукс (11), Кларк (11 + 11 подборов), Андерсон (11), Валанчюнас (9 + 7 подборов) – старт; Тиллман (15), Аллен (12 + 7 подборов), Бэйн (10), Джонс (6), Мелтон (4).
- Дата проведения
- 17 января, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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