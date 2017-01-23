Чемпионат мира. 2-й тур. Россия обыграла Словению, Беларусь одолела Корею и другие матчи

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Сборная России обыграла команду Словении в матче второго тура мужского чемпионата мира по гандболу (31:25). 

Россияне на турнире выступают под флагом Федерации гандбола России (ФГР).

Чемпионат мира по гандболу

Мужчины

Египет

Групповой этап

1-й тур

Группа H

Александрия

Россия – Словения – 31:25 (16:13, 15:12)

Беларусь – Корея – 32:24 (15:9)

Положение в группе: Беларусь – 3 очка (2 игры), Россия – 3 (2), Словения – 2 (2), Корея – 0 (2).

Группа E

Гиза

Австрия – Франция – 28:35 (13:17)

Швейцария – Норвегия – 22.30

Положение в группе: Франция – 4 (2), Швейцария – 2 (1), Норвегия – 0 (1), Австрия – 0 (2). 

Группа F

Новый Каир

Марокко – Португалия – 20:33 (12:12)

Алжир – Исландия – 22.30

Положение в группе: Португалия – 4 (2), Алжир – 2 (1), Исландия – 0 (1), Марокко – 0 (2). 

Группа G

Каир

Египет – Северная Македония – 38:19 (20:6)

Чили – Швеция – 22.30

Положение в группе: Египет – 4 (2), Швеция – 2 (1), Чили – 0 (1), Северная Македония – 0 (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы.

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