Чемпионат мира. 2-й тур. Россия обыграла Словению, Беларусь одолела Корею и другие матчи

Сборная России обыграла команду Словении в матче второго тура мужского чемпионата мира по гандболу (31:25).
Россияне на турнире выступают под флагом Федерации гандбола России (ФГР).
Мужчины
Египет
Групповой этап
1-й тур
Группа H
Александрия
Россия – Словения – 31:25 (16:13, 15:12)
Беларусь – Корея – 32:24 (15:9)
Положение в группе: Беларусь – 3 очка (2 игры), Россия – 3 (2), Словения – 2 (2), Корея – 0 (2).
Группа E
Гиза
Австрия – Франция – 28:35 (13:17)
Швейцария – Норвегия – 22.30
Положение в группе: Франция – 4 (2), Швейцария – 2 (1), Норвегия – 0 (1), Австрия – 0 (2).
Группа F
Новый Каир
Марокко – Португалия – 20:33 (12:12)
Алжир – Исландия – 22.30
Положение в группе: Португалия – 4 (2), Алжир – 2 (1), Исландия – 0 (1), Марокко – 0 (2).
Группа G
Каир
Египет – Северная Македония – 38:19 (20:6)
Чили – Швеция – 22.30
Положение в группе: Египет – 4 (2), Швеция – 2 (1), Чили – 0 (1), Северная Македония – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы.