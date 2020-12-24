Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Фулхэма», «Лестер» против «Саутгемптона», «Ливерпуль» и «МЮ» сыграют в воскресенье

В субботу в рамках 19-го тура АПЛ «Челси» в гостях играет с «Фулхэмом», «Лестер» принимает «Саутгемптон».
В воскресенье «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед», «Манчестер Сити» дома проведет матч с «Кристал Пэлас».
В понедельник состоится игра «Арсенал» – «Ньюкасл». Матч «Астон Вилла» – «Эвертон» был перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев.
19-й тур
- Дата проведения
- 16 января, 15.30, «Молине Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 8, пенальти Матеус Перейра, 1:1 – 38 Фабиу Силва, 2:1 – 43 Боли, 2:2 – 52 Аджайи, 2:3 – 56, пенальти Матеус Перейра.
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Коуди (Аит-Нури, 64), Семеду, Боли, Саисс, Дендонкер, Моутинью (Кутроне, 79), Нету, Рубен Невеш (Гиббс-Уайт, 60), Траоре, Фабиу Силва.
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Вест Бромвич –
Баттон, Гиббс, Бартли, Аджайи, О`Ши, Снодграсс, Гросицки (Робсон-Кану, 69), Матеус Перейра (Ферлонг, 83), Сойерс, Робинсон, Ливермор.
- Предупреждения:
- Аджайи (36), Дендонкер (73), Фабиу Силва (90).
- Дата проведения
- 16 января, 18.00, «Элланд Роуд»
- Гол:
- 0:1 – 17 Мопе.
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Лидс –
Касилья, Эйлинг, Даллас, Купер, Стрейк, Харрисон, Клих, Алиоски (Эрнандес, 67), Рафинья (Поведа, 75), Бэмфорд, Родриго (Робертс, 62).
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Брайтон –
Санчес, Велтман, Уэбстер, Данк, Уайт, Мак Аллистер (Биссума, 62), Гросс, Троссард (Тау, 73), Марч, Берн, Мопе (Проппер, 81).
- Дата проведения
- 16 января, 18.00, «Олимпийский стадион»
- Гол:
- 1:0 – 9 Антонио.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл, Соучек, Райс, Бенрахма (Лансини, 68), Форнальс, Боуэн (Ярмоленко, 82), Антонио.
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Бернли –
Поуп, Ми, Питерс, Тарковски, Лоутон, Браунхилл, Гудмундссон (Макнил, 46), Брэйди, Вествуд, Барнс (Выдра, 63), Вуд (Родригес, 72).
- Дата проведения
- 16 января, 20.30, «Крэйвен Коттэдж»
- Гол:
- 0:1 – 78 Маунт.
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Фулхэм –
Ареоля, Робинсон, Адарабиойо, Айна (Брайен, 83), Тете, Декордова-Рид (Камара, 83), Рид, Лукман, Замбо-Ангисса, Кавалейру (Онома, 79), Андерсен.
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Челси –
Менди, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо (Абрахам, 65), Зиеш (Хадсон-Одои, 75), Маунт, Пулишич, Жиру (Вернер, 75).
- Предупреждения:
- Декордова-Рид (69), Зиеш (72), Тиаго Силва (82), Лукман (88).
- Удаление:
- Робинсон (44).
- Дата проведения
- 16 января, 23.00, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Шмейхель, Джастин, Эванс, Фофана, Кастань, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон, Ндиди, Барнс, Варди.
- Дата проведения
- 17 января, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 17 января, 19.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 17 января, 22.15, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 18 января, 23.00, «Эмирейтс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.