Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Фулхэма», «Лестер» против «Саутгемптона», «Ливерпуль» и «МЮ» сыграют в воскресенье

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В субботу в рамках 19-го тура АПЛ «Челси» в гостях играет с «Фулхэмом», «Лестер» принимает «Саутгемптон».

В воскресенье «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед»,  «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед», «Манчестер Сити» дома проведет матч с «Кристал Пэлас».

В понедельник состоится игра «Арсенал» – «Ньюкасл». Матч «Астон Вилла» – «Эвертон» был перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев.

Чемпионат Англии

19-й тур

Вулверхэмптон – Вест Бромвич 2:3 (2:1, 0:2)
Дата проведения
16 января, 15.30, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 8, пенальти Матеус Перейра, 1:1 – 38 Фабиу Силва, 2:1 – 43 Боли, 2:2 – 52 Аджайи, 2:3 – 56, пенальти Матеус Перейра.
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Коуди (Аит-Нури, 64), Семеду, Боли, Саисс, Дендонкер, Моутинью (Кутроне, 79), Нету, Рубен Невеш (Гиббс-Уайт, 60), Траоре, Фабиу Силва.
Вест БромвичБаттон, Гиббс, Бартли, Аджайи, О`Ши, Снодграсс, Гросицки (Робсон-Кану, 69), Матеус Перейра (Ферлонг, 83), Сойерс, Робинсон, Ливермор.
Предупреждения:
Аджайи (36), Дендонкер (73), Фабиу Силва (90).

 

Лидс – Брайтон 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
16 января, 18.00, «Элланд Роуд»
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Гол:
0:1 – 17 Мопе.
ЛидсКасилья, Эйлинг, Даллас, Купер, Стрейк, Харрисон, Клих, Алиоски (Эрнандес, 67), Рафинья (Поведа, 75), Бэмфорд, Родриго (Робертс, 62).
БрайтонСанчес, Велтман, Уэбстер, Данк, Уайт, Мак Аллистер (Биссума, 62), Гросс, Троссард (Тау, 73), Марч, Берн, Мопе (Проппер, 81).
Предупреждения:
Эйлинг (42), Уэбстер (71).

 

Вест Хэм – Бернли 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
16 января, 18.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – Антонио.
Вест ХэмФабианьски, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл, Соучек, Райс, Бенрахма (Лансини, 68), Форнальс, Боуэн (Ярмоленко, 82), Антонио.
БернлиПоуп, Ми, Питерс, Тарковски, Лоутон, Браунхилл, Гудмундссон (Макнил, 46), Брэйди, Вествуд, Барнс (Выдра, 63), Вуд (Родригес, 72).
Предупреждения:
Барнс (63), Соучек (73), Огбонна (83).

 

Фулхэм – Челси 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
16 января, 20.30, «Крэйвен Коттэдж»
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Гол:
0:1 – 78 Маунт.
ФулхэмАреоля, Робинсон, Адарабиойо, Айна (Брайен, 83), Тете, Декордова-Рид (Камара, 83), Рид, Лукман, Замбо-Ангисса, Кавалейру (Онома, 79), Андерсен.
ЧелсиМенди, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо (Абрахам, 65), Зиеш (Хадсон-Одои, 75), Маунт, Пулишич, Жиру (Вернер, 75).
Предупреждения:
Декордова-Рид (69), Зиеш (72), Тиаго Силва (82), Лукман (88).
Удаление:
Робинсон (44).

 

Лестер – Саутгемптон
Дата проведения
16 января, 23.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
ЛестерШмейхель, Джастин, Эванс, Фофана, Кастань, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон, Ндиди, Барнс, Варди.
СаутгемптонМаккарти, Беднарек, Стивенс, Уокер-Питерс, Бертран, Диалло, Смоллбоун, Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт, Адамс.

 

Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм
Дата проведения
17 января, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
17 января, 19.30, «Энфилд»
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Манчестер Сити – Кристал Пэлас
Дата проведения
17 января, 22.15, «Этихад Стэдиум»
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Арсенал – Ньюкасл
Дата проведения
18 января, 23.00, «Эмирейтс»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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