Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Фулхэма», «Лестер» против «Саутгемптона», «Ливерпуль» и «МЮ» сыграют в воскресенье

В субботу в рамках 19-го тура АПЛ в гостях играет с «Фулхэмом», «Лестер» принимает «Саутгемптон».

В воскресенье встретится с , «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед», дома проведет матч с «Кристал Пэлас».

В понедельник состоится игра – «Ньюкасл». Матч «Астон Вилла» – «Эвертон» был перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев.

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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