«Локомотив» заключил контракт с бразильским защитником Пабло

Бразильский защитник «Бордо» продолжит карьеру в .

29-летний футболист прошел медобследование, подписал контракт и присоединился к команде на сборе в Марбелье.

Ранее стало известно, что сумма трансфера составила около двух миллионов евро. Игрок взял третий номер.

«Я рад присоединиться к «Локомотиву». Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает.

Болельщики могут быть уверены в этом. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки. Впереди много работы!» – прокомментировал переход Пабло.

Фото: официальный сайт «Локомотива»