«Локомотив» заключил контракт с бразильским защитником Пабло

Бразильский защитник «Бордо» Пабло Насименто продолжит карьеру в «Локомотиве».
29-летний футболист прошел медобследование, подписал контракт и присоединился к команде на сборе в Марбелье.
Ранее стало известно, что сумма трансфера составила около двух миллионов евро. Игрок взял третий номер.
«Я рад присоединиться к «Локомотиву». Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает.
Болельщики могут быть уверены в этом. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки. Впереди много работы!» – прокомментировал переход Пабло.
Фото: официальный сайт «Локомотива»