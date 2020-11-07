ИИХФ примет решение по ЧМ-2021 в Беларуси в ближайшие пять дней

примет итоговое решение по чемпионату мира 2021 года в Беларуси в ближайшие пять дней, сообщил глава организации .

«Мы будем еще разговаривать с Федерацией хоккея Беларуси, организационным комитетом. В один из ближайших дней (в понедельник) у нас встреча с советом.

Предстоит еще переговорить со многими людьми: партнерами, спонсорами. И тогда мы решим, что делать дальше.

В ближайшие пять дней мы примем итоговое решение по поводу места проведения чемпионата мира», – сказал Фазель.

Фазель за три дня поменял мнение про ЧМ в Беларуси. Надеялся помирить Лукашенко с людьми