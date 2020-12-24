«Гончаренко не очень любит выходцев из Африки, кажется». Селюк о Туре в ЦСКА

Агент Дмитрий Селюк рассказал о шансах его клиента , ранее выступавшего за «Манчестер Сити» и «Барселону», получить работу в ЦСКА.

– Яя Туре за неимением лицензии высшей категории пока имеет право на работу в селекционном отделе или ассистентом в тренерском штабе. К чему он больше склоняется?

– Понимаете, когда человек приезжает работать в другую страну, тем более он говорит на многих языках, включая русский, то ситуация выглядит не так, что он просто провел тренировку за час и пошел спать. Он полностью встраивается в инфраструктуру клуба. Он помогает там, тут, способен помочь молодежной команде, не только основной.

И для селекции он мог бы стать ключевой фигурой. У него ведь большие связи и множество знакомых. Весь мир его знает.

Если Яя Туре, скажем, позвонит в «Ювентус», все будут знать, кто это, и с его мнением будут считаться. А если позвонит Владимир Федотов, при всем к нему уважении, так не будет. Его знают только в Оренбурге и Сочи.

– Пишут, что глава отдела селекции ЦСКА Андрей Мовсесьян покидает свой пост. Вариант с ЦСКА для Туре был бы интересен? Все-таки армейский клуб с европейским именем.

– Безусловно. Но я думаю, не очень любит выходцев из Африки. Мне так кажется, – сказал Селюк.

Ранее сообщалось, что Селюк лоббирует Яя Туре в «Сочи» на пост главы селекции. Позже появилась информация, что ивуариец войдет в тренерский штаб донецкого «Олимпика».

Гогуа – провал ЦСКА: не играл почти год, за это Селюк уничтожал Гончаренко (например, обвинял в расизме)