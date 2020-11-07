Латвия может провести ЧМ-2021 самостоятельно, если построит быстровозводимую арену

Генеральный секретарь федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс сообщил, что страна может провести самостоятельно, если построит быстровозводимую арену, но при этом все зависит от решения .

«Теоретически Латвия может провести чемпионат мира. Месяц назад мы написали письмо в ИИХФ, объяснили, при каких условиях это возможно.

Мы должны в очень короткое время построить быстровозводимую арену, наподобие тех, где проходят матчи «Зимней классики».

Мы можем это сделать, но все зависит от того, что решит в конце января ИИХФ», – сказал Козиолс.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью из-за политической ситуации в стране.