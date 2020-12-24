Google подтвердил, что YouTube-канал «Ахмата» заблокировали из-за санкций США

Компания Google объяснила причины блокировки аккаунта «Ахмата» в YouTube.

«Согласно законодательству США, Министерство финансов требует от компаний соблюдения ограничений в отношении юридических и физических лиц, вошедших в санкционный список, определенный Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

«Ахмат» и ACA попали в этот список, и Google приняла решение заблокировать их аккаунты», – говорится в пресс-релизе компании.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы «Ахмата» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).

Канал «Ахмата» на ютубе забанили. Похоже, из-за санкций США (до этого в инстаграме блокировали Кадырова)