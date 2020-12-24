«Спартак» представил Йоррита Хендрикса под музыку Джими Хендрикса 😉🔊

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Йоррит Хендрикс соцсети музыка Футбол

«Спартак» объявил о переходе полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса, опубликовав ролик с музыкой его однофамильца, знаменитого американского гитариста-виртуоза, певца и композитора Джими Хендрикса.

«Спартак» Москва. Давай громче!» – сказал Йоррит, слушая пластинку с треками музыканта.

Ранее московский клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с 25-летним хавбеком.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Хендрикса 500 тысяч евро, а его зарплата в московском клубе составит около 1,2 млн евро в год.

Главное про новичка «Спартака» Хендрикса: играет как Фернандо, в ПСВ бесился из-за роли запасного, под него Тедеско может поменять схему

Семь красивейших зимних маршрутов для путешествия с семьей или друзьями

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья