«Спартак» представил Йоррита Хендрикса под музыку Джими Хендрикса 😉🔊

«Спартак» объявил о переходе полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса, опубликовав ролик с музыкой его однофамильца, знаменитого американского гитариста-виртуоза, певца и композитора Джими Хендрикса.
«Спартак» Москва. Давай громче!» – сказал Йоррит, слушая пластинку с треками музыканта.
Ранее московский клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с 25-летним хавбеком.
Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Хендрикса 500 тысяч евро, а его зарплата в московском клубе составит около 1,2 млн евро в год.
Главное про новичка «Спартака» Хендрикса: играет как Фернандо, в ПСВ бесился из-за роли запасного, под него Тедеско может поменять схему
Мы знаем, какую музыку вы ждали 😉 🔊 pic.twitter.com/HHJyk5v6c0— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021