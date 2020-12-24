«Спартак» представил Йоррита Хендрикса под музыку Джими Хендрикса 😉🔊

«Спартак» объявил о переходе полузащитника ПСВ , опубликовав ролик с музыкой его однофамильца, знаменитого американского гитариста-виртуоза, певца и композитора Джими Хендрикса.

«Спартак» Москва. Давай громче!» – сказал Йоррит, слушая пластинку с треками музыканта.

Ранее московский клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с 25-летним хавбеком.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Хендрикса 500 тысяч евро, а его зарплата в московском клубе составит около 1,2 млн евро в год.

Главное про новичка «Спартака» Хендрикса: играет как Фернандо, в ПСВ бесился из-за роли запасного, под него Тедеско может поменять схему