Конор: «Хабиб боится драться со мной. У меня есть ответ, чтобы уничтожить этого человека»

Бывший чемпион в двух весовых категориях прокомментировал решение чемпиона легкого веса завершить карьеру.

«Я думаю, что он боится драться со мной, это чертовски точно, и я его не виню. В ту ночь я сражался с ним лучше всех, а он со мной хуже всех.

Он это знает, я это знаю, его команда это знает. У меня есть ответ, чтобы уничтожить этого человека. Он может так долго вешать людям лапшу на уши. Это то, что есть.

Хабиб избегает длинного списка потенциальных претендентов. На мой взгляд, он не настоящий боец.

Как ты мог уйти? Впереди столько великих сражений. Подумай о Диасе, Фергюсоне, Оливейре, реванше против меня – там так много диких боев. Я думаю, что это просто нелепо – уйти.

Мало того, что он обосрался в автобусе, так он еще все и испортил. Его решение просто абсурдно», – сказал Конор с интервью Ариэлю Хельвани.

Нурмагомедов 24 октября победил Джастина Гейджи и объявил о завершении карьеры.

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