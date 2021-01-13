Хабиб примет решение о возвращении на UFC 257 в следующие выходные

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о будущем чемпиона UFC в легком весе .

Накануне боец и промоутер провели встречу в Абу-Даби, на которой обсудили карьеру россиянина.

«Очень многое взвалилось на Хабиба: и смерть отца, и травма ноги перед боем с Гейджи.

Мы договорились с Хабибом, что возьмем время, чтобы он пришел в себя.

Хабиб чувствует, что он достиг всего чего хотел. У него нет мотивации возвращаться. На следующей неделе мы увидим два топ боя: – и – .

И Хабиб сказал, что если эти парни покажут что-то феноменальное, то он подумает о возвращении.

Ему также понравилось выступление . Он не будет задерживать дивизион, если поймет, что возвращаться нет причин.

Он хотел приехать на UFC 257, посмотрим», – сказал Уайт.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября на UFC 254 после того, как победил треугольником .

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