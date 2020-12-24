Гайч дал согласие на аренду в «Дженоа» (Альфредо Педулла)

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Форвард ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в «Дженоа».

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, футболист дал согласие на переход в клуб из Генуи.

«Дженоа» готова арендовать его на 6 месяцев, сам Гайч примет предложение даже в том случае, если итальянцы захотят увеличить срок до 18 месяцев.

Ранее появлялись сведения об интересе к нападающему со стороны «Трабзонспора», «Бешикташа» и «Бока Хуниорс», а также «Униона».

Гайч провел 13 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу. С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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