Гайч дал согласие на аренду в «Дженоа» (Альфредо Педулла)

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в .

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, футболист дал согласие на переход в клуб из Генуи.

«Дженоа» готова арендовать его на 6 месяцев, сам Гайч примет предложение даже в том случае, если итальянцы захотят увеличить срок до 18 месяцев.

Ранее появлялись сведения об интересе к нападающему со стороны «Трабзонспора», «Бешикташа» и «Бока Хуниорс», а также «Униона».

Гайч провел 13 матчей в и сделал одну голевую передачу. С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.