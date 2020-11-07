ИИХФ объявит о переносе ЧМ-2021 из Минска на следующей неделе (Watson)

Журналист Watson Клаус Цаугг заявил, что Беларусь лишат права на проведение в понедельник, 18 января.

Материал вышел на портале с заголовком «Кто платит, тот командует – ЧМ-2021 заберут у Лукашенко в понедельник».

Заседание совета ИИХФ запланировано на 18 января. Официальное решение могут объявить как в день заседания, так и в течение недели. Совет состоит из 12 человек и главы ИИХФ Рене Фазеля.

Журналист также назвал три возможных варианта замены Беларуси – Латвия, Дания и Словакия.

Отметим, что Цаугг ранее уже писал, что ЧМ-2021 будет перенесен из Минска.

Напомним, чешский производитель автомобилей Škoda и бренд косметики Nivea в субботу объявили, что не будут спонсировать ЧМ-2021, если он пройдет в Беларуси.

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Беларуси.