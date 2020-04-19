Нойер – лучший вратарь десятилетия, Буффон – 2-й, Куртуа – 3-й (IFFHS)

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших вратарей за последнее десятилетие.
Возглавил рейтинг вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, опередивший Джанлуиджи Буффона («Ювентус», Италия) и Тибо Куртуа («Реал», Бельгия).
Топ-10 лучших вратарей десятилетия:
1. Мануэль Нойер
2. Джанлуиджи Буффон
3. Тибо Куртуа
4. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция)
5. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика)
6. Ян Облак («Атлетико», Словения)
8. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Германия)
9. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания)
10. Икер Касильяс (экс-«Реал», Испания)