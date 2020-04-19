Нойер – лучший вратарь десятилетия, Буффон – 2-й, Куртуа – 3-й (IFFHS)

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших вратарей за последнее десятилетие.

Возглавил рейтинг вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, опередивший Джанлуиджи Буффона («Ювентус», Италия) и Тибо Куртуа («Реал», Бельгия). 

Топ-10 лучших вратарей десятилетия:

1. Мануэль Нойер

2. Джанлуиджи Буффон

3. Тибо Куртуа

4. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция)

5. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика)

6. Ян Облак («Атлетико», Словения)

7. Петр Чех («Челси», Чехия)

8. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Германия)

9. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания)

10. Икер Касильяс (экс-«Реал», Испания)

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