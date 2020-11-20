Вендел и Караваев мимо «Лацио», ошибка Москалева, Роналду не покинет «Юве», бой Конора и Порье утвержден и другие новости утра

1. Малком, Азмун и Дриусси прилетели с «Зенитом» на матч с «Лацио». Караваев, Вендел, Оздоев и Круговой точно не сыграют в Риме.

2. Судья Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в игре «Зенит» – «Краснодар» за фол Мартыновича и другие решения ЭСК РФС по матчу.

3. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник Френки и де Йонг пропустят матч Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Куман предоставил им отдых.

4. КХЛ. ЦСКА пропустил 5 шайб от «Сибири» (это первая победа новосибирцев над ЦСКА в Москве с 2010 года), «Авангард» обыграл «Ак Барс», «Куньлунь» уступил рижскому «Динамо».

5. Восьмая ракетка мира Андрей Рублев в 2020-м стал лидером ATP-тура по количеству выигранных матчей и турниров. Второй раз в истории два игрока из России закончили год в топ-10.

6. Криштиану Роналду не уйдет из «Юве» до 2022 года. Пишут, что у него прекрасные отношения с Пирло.

7. UFC официально объявил о реванше бывшего чемпиона лиги Конора Макгрегора и Дастина Порье. Бой состоится 23 января в рамках UFC 257.

8. Роналду, Месси, Левандовски и Маркиньос номинированы на приз лучшему игроку года от Globe Soccer Awards. Флик, Клопп, Тухель и Лопетеги поборются за звание лучшего тренера.

9. «Зенит» забил больше всех в 1-м круге РПЛ, ЦСКА и «Спартак» – в топ-3. В последнем матче первого круга «Химки» победили «Уфу» и вырвались из зоны стыковых матчей.

10. ЦСКА оштрафован судом на 200 тысяч рублей за нарушение санитарных норм.

11. Нападающий «Спартака» Александр Соболев успешно прооперирован в Италии. Ожидается, что он вернется в строй по ходу зимней паузы.

12. Делегация игроков НБА встречается с папой римским в Ватикане. Они обсуждают борьбу за социальную справедливость.

13. Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит 3-4 недели из-за травмы бедра.

14. Восьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет в чешском Нове Место. Изначально его должен был принять Пекин.

15. Главу совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова уволили из РЖД. В клубе он остается (или нет).

16. Бывший защитник «Вест Хэма» Антон Фердинанд в документальном фильме о расизме расскажет об оскорблениях от Терри.

17. Тяжеловес Bellator Сергей Харитонов написал второе заявление в полицию на Яндиева, обвинив его в мошенничестве.

18. В Англии с декабря вернут болельщиков на стадионы – до 4 тысяч человек на матч в зависимости от степени риска в регионе.

19. Евролига. «Зенит» в гостях обыграл «Басконию» (77:70) в отложенном матче 3-го тура.

20. Жена Малкина Анна Кастерова возвращается на телевидение и будет ведущей на «Матч ТВ».

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