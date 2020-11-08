Ибрагимович пропустит 3-4 недели из-за травмы бедра

Нападающий Златан Ибрагимович не поможет в ближайших матчах.

39-летний швед оформил дубль в игре 8-го тура Серии А с «Наполи» (3:1) и получил мышечную травму.

Утренние тесты выявили у Ибрагимовича повреждение сгибателя левого бедра. Точные сроки восстановления Златана станут известны после углубленного обследования.

По предварительным оценкам, футболист пропустит от 3 до 4 недель.

Таким образом, Ибрагимович не поможет «Милану» в трех оставшихся матчах группового этапа Лиги Европы – с «Лиллем», «Селтиком» и «Спартой». Кроме того, он не сыграет в Серии А с «Фиорентиной», «Сампдорией», «Пармой». На 23 декабря намечен матч с «Лацио».

У полузащитника выявлено растяжение связок голеностопного сустава. Ему нужны дополнительные тесты.

39-летний Златан пока результативнее пикового Шевченко и нынешнего Роналду. Раньше играл на инстинктах, а теперь изучает соперников – и выбирает жертву