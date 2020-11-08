Месси и де Йонг пропустят матч с киевским «Динамо». Куман предоставил им отдых

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не попал в число игроков, вызванных на матч 4-го тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо».
Также в заявке на гостевой матч отсутствует полузащитник Френки де Йонг. Тренер «Барсы» Роналд Куман сообщил, что предоставил Месси и де Йонгу отдых.
Кроме того, игру пропустят получившие серьезные травмы защитники Жерар Пике и Серджи Роберто.
В заявку каталонцев вошли: тер Стеген, Дест, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брэйтуэйт, Дембеле, Пуч, Нето, Коутиньо, Лангле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Фирпо, Пенья, Мингеса и Конрад.
«Барса» выиграла три первых матча в этой Лиге чемпионов и лидирует в группе G с 9 очками.
«Динамо» встретится с «Барселоной» 24 ноября в Киеве. Начало – в 23:00 по московскому времени.
The squad for #DynamoBarça! 💪🟦🟥 pic.twitter.com/LDzHAjXAPE— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2020