Месси и де Йонг пропустят матч с киевским «Динамо». Куман предоставил им отдых

Нападающий «Барселоны» не попал в число игроков, вызванных на матч 4-го тура против киевского .

Также в заявке на гостевой матч отсутствует полузащитник Френки де Йонг. Тренер «Барсы» сообщил, что предоставил Месси и де Йонгу отдых.

Кроме того, игру пропустят получившие серьезные травмы защитники и .

В заявку каталонцев вошли: тер Стеген, Дест, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брэйтуэйт, Дембеле, Пуч, Нето, Коутиньо, Лангле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Фирпо, Пенья, Мингеса и Конрад.

«Барса» выиграла три первых матча в этой Лиге чемпионов и лидирует в группе G с 9 очками.

«Динамо» встретится с «Барселоной» 24 ноября в Киеве. Начало – в 23:00 по московскому времени.