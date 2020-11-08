Месси и де Йонг пропустят матч с киевским «Динамо». Куман предоставил им отдых

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не попал в число игроков, вызванных на матч 4-го тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо»

Также в заявке на гостевой матч отсутствует полузащитник Френки де Йонг. Тренер «Барсы» Роналд Куман сообщил, что предоставил Месси и де Йонгу отдых. 

Кроме того, игру пропустят получившие серьезные травмы защитники Жерар Пике и Серджи Роберто.

В заявку каталонцев вошли: тер Стеген, Дест, Аленья, Гризманн, Пьянич, Брэйтуэйт, Дембеле, Пуч, Нето, Коутиньо, Лангле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Фирпо, Пенья, Мингеса и Конрад.

«Барса» выиграла три первых матча в этой Лиге чемпионов и лидирует в группе G с 9 очками.

«Динамо» встретится с «Барселоной» 24 ноября в Киеве. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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