Харитонов написал второе заявление в полицию на Яндиева, обвинив его в мошенничестве

Тяжеловес Bellator Сергей Харитонов обвинил экс-бойца UFC Адама Яндиева в мошенничестве и написал второе заявление в полицию. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В заявлении Харитонова указано, что Яндиев воспользовался его доверием и хорошим расположением и обманом получил от него более 1 млн рублей. Полиция проводит проверку по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

По словам Харитонова, Яндиев получил эти деньги от него в 2017 году. Именно финансовый вопрос стал причиной драки 13 ноября в «Лужниках», после которой Сергей написал заявление в полицию по факту побоев.

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