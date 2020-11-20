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    Делегация игроков НБА встречается с Папой Римским в Ватикане. Они обсуждают борьбу за социальную справедливость

    Теги светская хроника Кайл Корвер Марко Белинелли НБА Энтони Толливер Мишель Робертс Джонатан Айзек Стерлинг Браун Джордж Флойд Баскетбол

    Делегация из пяти игроков НБА, а также нескольких представителей профсоюза баскетболистов сегодня встречается в Ватикане с Папой Римским Франциском. Стороны обсуждают борьбу за социальную справедливость, которую активно вели спортсмены в последнее время.

    Представитель Папы на прошлой неделе связался с профсоюзом игроков, отметив, что Франциск хочет подробно узнать о том, как игроки работали над привлечением внимания к вопросам социальной справедливости и экономического неравенства, а также об их планах на будущее.

    Профсоюз принял приглашение и запланировал ночной рейс в воскресенье, чтобы провести частную встречу с Папой. Она началась в 11:45 по местному времени.

    В состав делегации входят Кайл Корвер, Стерлинг Браун, Джонатан Айзек, Энтони Толливер и Марко Белинелли, а также исполнительный директор профсоюза Мишель Робертс.

    Ожидается, что встреча продлится в течение часа в папской библиотеке Апостольского дворца, после чего баскетболисты и представители профсоюза отправятся на прогулку по площади Святого Петра.

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