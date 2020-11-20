Караваев, Вендел, Оздоев и Круговой пропустят матч с «Лацио». Малком, Дриусси и Азмун могут сыграть

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков в преддверии игры с «Лацио» в Лиге чемпионов.

– К сожалению, некоторых футболистов увижу на поле только сейчас. Пауза на сборные сыграла в минус для игроков. Караваев получил травму, то же касается и Вендела.

У Кругового был сомнительный тест, не прилетел Оздоев. Азмун и Дриусси с нами, но пока они только набирают форму.

– Насколько готов Малком?

– Он тренировался несколько дней всего. Пока что ему тяжело. Он может сыграть, но насколько его хватит – вопрос, – сказал Семак.

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