Сергей Семак: «Дзюба высоко поднял планку, за его игрой пристально следят»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии игры с «Лацио» высказался об игре форварда Артема Дзюбы.
– В октябре снижение результативности Дзюбы оправдывали усталостью. Сейчас он отдохнул две недели, но с «Ахматом» сыграл не лучшим образом. С чем связана его инертная игра в Грозном? И улучшилось ли его физическое состояние за эти две недели?
– У каждого футболиста бывают и подъемы, и спады. Артем высоко поднял планку, потому за его игрой пристально следят.
А хорошие и плохие матчи, повторюсь, у всех бывают, – сказал Семак.