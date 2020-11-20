Сергей Семак: «Дзюба высоко поднял планку, за его игрой пристально следят»

Главный тренер в преддверии игры с высказался об игре форварда .

– В октябре снижение результативности Дзюбы оправдывали усталостью. Сейчас он отдохнул две недели, но с сыграл не лучшим образом. С чем связана его инертная игра в Грозном? И улучшилось ли его физическое состояние за эти две недели?

– У каждого футболиста бывают и подъемы, и спады. Артем высоко поднял планку, потому за его игрой пристально следят.

А хорошие и плохие матчи, повторюсь, у всех бывают, – сказал Семак.