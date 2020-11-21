Рублев закончил сезон лидером тура по победам и титулам

Восьмая ракетка мира в 2020-м стал лидером ATP-тура по количеству выигранных матчей и турниров.

На счету россиянина 41 победа, и он делит первое место по сезону с . Ближе всех к ним Стефанос Циципас, выигравший 29 матчей. На счету и Александра Зверева по 28 побед.

В 2020-м Рублев выиграл пять титулов и стал единоличным лидером по этому показателю. На втором месте Джокович, взявший четыре трофея. Еще шесть игроков – Медведев, Зверев, , , Юго Эмбер и Кристиан Гарин – взяли по два.

По проценту выигранных матчей Рублев (80%) уступает только Джоковичу (89%). Надаль выиграл 79% матчей 2020-го, а больше никто не набрал больше 74% побед – именно столько у Медведева, занявшего четвертое место по этому показателю.

Взлет Рублева кажется неожиданным? А Федерер ведь предсказал, что он порвет тур