Москалев ошибочно не назначил пенальти в игре «Зенит» – «Краснодар» за фол Мартыновича и другие решения ЭСК РФС по матчу

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС оценила работу судей на матче 14-го тура «Зенит» – «Краснодар» (3:1).

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизодах с назначением 11-метрового удара в ворота на 16-й минуте матча, невынесением предупреждения игроку Маркусу Бергу на 36-й минуте и неназначением 11-метрового удара в ворота «Краснодара» на 56-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 16-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Зенита» Вендел использует руку, находящуюся в стороне от тела игрока и делающую его неестественно больше, для того, чтобы обработать мяч.

2. Судья правильно не вынес предупреждение игроку «Краснодара» Маркусу Бергу на 36-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» Маркус Берг ведут борьбу за верховой мяч, и последний, выпрыгивая вверх, не совершает какого-либо акцентированного движения локтем.

3. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Краснодара» на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок «Краснодара» совершает касание ногой нападающего «Зенита» (полузащитника Магомеда Оздоева – примечание Sports.ru) в опасной для соперника манере, сыграв в мяч.

Футболист, принимая решение играть ногой в мяч на уровне плеча или головы, берет на себя дополнительный риск, поскольку рядом может находиться другой игрок.

Факт легкого касания ногой головы соперника является нарушением правил, и защитник «Краснодара» должен быть наказан назначением 11-метрового удара», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

Фото: кадр из трансляции канала «Матч Премьер»