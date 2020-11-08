Роналду не уйдет из «Юве» до 2022 года. У него прекрасные отношения с Пирло

Нападающий «Ювентуса» не собирается покидать клуб в ближайшем будущем.

У 35-летнего португальца уже сложились прекрасные отношения с тренером туринцев Андреа Пирло, наподобие тех, что у него были с в «Реале».

Роналду нравится стиль работы 41-летнего итальянца, его идеи. А нравится готовность Роналду к сезону, энтузиазм футболиста.

По информации Tuttosport, нападающий, скорее всего, не покинет до окончания срока контракта – до лета 2022 года.

Роналду забил 8 голов в 5 матчах Серии А в этом сезоне. Его статистику смотрите здесь.

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