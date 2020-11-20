Главу совета директоров «Локо» Мещерякова уволили из РЖД. В клубе он остается

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Заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков покидает свой пост.

«Решением совета директоров ОАО «РЖД» от 19 ноября Анатолий Мещеряков освобожден от должности заместителя генерального директора компании в связи с истечением срока трудового договора, его полномочия в качестве члена правления открытого акционерного общества также прекращены.

Должность статс-секретаря – заместителя генерального директора упразднена», – заявили в РЖД.

При этом Мещеряков пока что сохраняет свой пост в «Локомотиве». Он является председателем совета директоров московского клуба.

«В «Локомотиве» ничего не меняется», – сказал он.

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