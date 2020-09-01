Игорь Шалимов: «У нас интересный чемпионат, а в Испании борются только «Реал» и «Барса», иногда «Атлетико»

Бывший главный тренер «Краснодара» поделился мнением о лидерстве ЦСКА и интриге в чемпионате России.

«По возрасту ЦСКА все еще молодая команда. Но если посмотреть по составу, то каждый из игроков по два-три года выступает в . То есть команда достаточно опытная. 22-23 года – это уже не молодежь.

Когда в чемпионате две-три команды всего борются – это неинтересно. Как в Испании – есть «Реал» и «Барселона» плюс иногда «Атлетико».

В Англии таких команд пять-шесть. У нас примерно то же самое. Есть «Зенит», , «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», тот же «Сочи» – чемпионат у нас интересный.

В еврокубках результата нет, но я бы не связывал это с тем, что чемпионат у нас слабый», – сказал Шалимов.