Жена Малкина Анна Кастерова возвращается на телевидение и будет ведущей на «Матч ТВ»

Анна Кастерова, жена нападающего , возвращается к работе на телевидении.

На этой неделе телеведущая приступает к полноценной работе на «Матч ТВ», сообщается в пресс-релизе телеканала.

«В этом году после окончания сезона в НХЛ Анна вернулась с семьей в Москву. В ноябре она провела несколько праздничных эфиров по случаю 5-летия «Матч ТВ», а также дала вместе с мужем большое интервью Дмитрию Губерниеву.

С 24 ноября приступает к полноценной работе на федеральном спортивном канале», – говорится в информационном сообщении.

Кастерова получила известность во время работы на телеканале «Россия 2». С 2010 года она была ведущей программ «Вести.ru» и «Вести.ru. Пятница».

В 2012 году телеведущая перешла на НТВ, где работала в программе «Центральное телевидение». В 2013 году она вернулась на «Россию 2» в программу «Большой спорт», где проработала вплоть до закрытия канала.

В 2016 году Кастерова вышла замуж за Евгения Малкина и переехала в США. В мае 2016 года у пары родился сын.

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