Евгений Гараничев: «Что дал биатлону Фуркад на фоне Бьорндалена? Запомнятся его некрасивые высказывания в адрес России»

Российский биатлонист считает, что Уле Эйнар Бьорндален дал биатлону больше, чем .

— То, что Мартен Фуркад закончил бегать, это хорошо для биатлона или плохо, на ваш взгляд?

— Для любого вида спорта плохо, когда уходит такая сильная и медийная личность, за которую болеют все, вне зависимости от страны, а все спортсмены хотят пробежать в гонках с таким соперником. В свое время, думаю, все точно так же огорчились из-за ухода .

Мне повезло — удалось побегать с Фуркадом очень много и в разных ситуациях побывать. Но это жизнь спортсмена. Можно только пожелать Мартену успехов и дальнейшего развития в какой-то другой деятельности.

— Кто, на ваш взгляд, больше дал биатлону, Фуркад или Бьорндален?

— Думаю, Бьорндален. Потому что он был тем человеком, кто вывел биатлон на очень высокий статусный уровень. Когда я только начинал заниматься лыжными гонками, смотрел биатлон во многом из-за Уле Эйнара. Мне представлялось, что Бьорндален – это именно та вершина, о которой все мечтают.

Понятно, что не он один двигал наш вид спорта. Взять того же Томаша Сикору, Рафаэля Пуаре, Рико Гросса, Михаэля Грайса – все эти люди бегали так, что было до последнего невозможно предсказать, как сложится финальный итог тех или иных соревнований.

На их фоне что дал биатлону Фуркад? Ну да, ту же непримиримую борьбу, что и Бьорндален. Но ведь высказывания его тоже запомнятся. Подножки Александру Логинову, нападки на , какие-то некрасивые перепалки, формирующие отношение к России, хотя все эти претензии по большому счету высосаны из пальца.

Но, видимо, наша доля такая сейчас – делать свою работу и не обращать внимания на то, что происходит вокруг, – рассказал Гараничев.