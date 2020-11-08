ЦСКА оштрафован судом на 200 тысяч рублей за нарушение санитарных норм

Московский суд вынес наказание за несоблюдение санитарных норм во время домашнего матча чемпионата России с (3:1).

«Савеловский суд Москвы признал АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей», – рассказала пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Протокол в отношении ЦСКА был составлен после игры, прошедшей 18 октября. Роспотребнадзором было установлено, что на домашнем стадионе красно-синих допускались нарушения социального дистанцирования, организаторы не следили за тем, что некоторые болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.



Максимальное наказание по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ для юридических лиц – 500 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.

Ранее за аналогичное нарушение был оштрафован – его обязали выплатить 300 тысяч рублей, также был составлен протокол в отношении генерального директора клуба Шамиля Газизова.

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