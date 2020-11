Антон Фердинанд в документальном фильме о расизме расскажет об оскорблениях от Терри

Бывший защитник «Вест Хэма» и Антон Фердинанд снял документальный фильм о том, как он столкнулся с расизмом.

В фильме «Антон Фердинанд: футбол, расизм и я» спортсмен рассказывает о том, как бывший защитник позволил себе расистские высказывания в его адрес.

«В своем новом документальном фильме я исследую проблему расизма в футболе, впервые рассказывая о своем личном опыте», – написал Фердинанд в твиттере.

Фильм будет показан на телеканале BBC One 30 ноября.

Напомним, что 23 октября 2011 года в матче «синих» и «КПР» произошел конфликт между Терри и Фердинандом. Позже суд Вестминстера оправдал Джона, так как стороне обвинения не удалось доказать вину футболиста.

Однако в сентябре 2012 года Терри был дисквалифицирован на 4 матча чемпионата Англии и оштрафован на 220 тысяч фунтов. Решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA).

In my brand new documentary, I explore the issue of racism in football, speaking for the first time about my own personal experience.#AntonFerdinand: Football, Racism and Me on @BBC One & @BBCiPlayer – Nov 30th – 9pm pic.twitter.com/XECjg3nbhR