Федерация фигурного катания России: «Прокат произвольной программы Трусовой хочется просто забыть»

Федерация фигурного катания России (ФФКР) оценила выступление Александры Трусовой и в произвольной программе на Гран-при России.

«На Гран-при в Москве, как на Кубке страны в Казани, Косторная откатала программу без ультра-си, прыгнув 2-й аксель с запасом, что позволяет надеяться на возвращение тройного акселя.

Прокат произвольной в «Мегаспорте» получился внятнее, чем на первом турнире спортсменки, но не цеплял, как в прошлых сезонах. Понятно, программа требует доработки, но до чемпионата России остается не так много времени.

Прокат произвольной программы хочется просто забыть. Фигуристка занимала третье место после короткой программы и надеялась в произвольной исправить ситуацию, как это уже случалось на предыдущих стартах. Но четверные в этот вечер не пошли – ни сальхов, ни лутц, ни тулуп… Помарок в прокате было много -- в итоговом протоколе значится 6 дидакшен.

Однако стоит отметить, Трусова заявила в произвольной самый сложный контент из того, что планировали катать все участники московского этапа. На четыре четверных не решился никто, включая лидеров мужских соревнований. Но заявить – одно, а принять грамотное решение, основываясь на готовности спортсмена, сколько необходимо и каких прыжков, – это другая история», – говорится в сообщении .

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