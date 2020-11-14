В Англии с декабря вернут болельщиков на стадионы – до 4 тысяч человек на матч

Правительство Великобритании объявило о снятии локдауна по коронавирусу со 2 декабря.

В зонах наименьшего риска на спортивных мероприятиях на открытом воздухе смогут присутствовать до 4 тысяч человек. Ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон сегодня выступит с соответствующим заявлением.

Страну поделят на регионы трех степеней риска. В зонах со средним риском на матчи допустят до двух тысяч зрителей, в зонах с высоким риском игры по-прежнему будут проходить при пустых трибунах.

Ожидается, что подобные послабления затронут профессиональный спорт, в том числе .